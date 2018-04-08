В украинского футболиста Александра Шовковского стреляли из пистолета: видео и детали инцидента

В бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского стреляли из пистолета. Выстрелы совершила его бывшая теща Любовь Аленова. Она также бросала в него камни.

По словам спортсмена, в воскресенье, 8 апреля, он приехал к дому своей бывшей жены Ольги, чтобы забрать свою дочь. Однако ни дочери, ни ее матери дома не было, несмотря на то, что Александр приехал в назначенное судом время.

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Зато дома была Любовь Аленова – мать Ольги и бывшая теща Александра. Она не открыла ему двери дома, при этом начала бросать в него камни с балкона второго этажа, а затем открыла по Александру огонь из пистолета.

К счастью, Шовковский не пострадал.

"Прошу совета, как действовать в таком случае, вызвать полицию и арестовывать того, кто стрелял, начинать искать дочь, ведь я переживаю, что в доме с моим ребенком находится агрессивно настроенная неадекватная женщина с оружием, а связи с ребенком у меня нет. Как заставить мать ребенка выполнять решение суда и перестать препятствовать общению с ребенком?" – задался после инцидента вопросами Александр Шовковский.