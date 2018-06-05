В украинской разведке открестились от подозреваемого в организации убийства Бабченко

Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко – Борис Герман – никогда не имел никакого отношения к работе Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СВРУ.

Отметим, ранее подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко Борис Герман в суде заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и выявлял российских агентов.

Читайте также: Кто такой Борис Герман: все, что известно о предполагаемом заказчике убийства Бабченко

Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, эта особа никогда не была в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины

– заверили в спецслужбе.

Похожие заявления там назвали попыткой выгородить Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство.

"Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины", – добавили в спецслужбе.

Там также заверили, что СВР Украины находится в тесной, круглосуточной координации с СБУ по вопросам защиты государства от внешних угроз.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В Киеве задержали вероятного организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.