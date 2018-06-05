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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка

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В українській розвідці відхрестилися від співпраці з Борисом Германом
В українській розвідці відхрестилися від співпраці з Борисом Германом / Колаж 24 Канал

Підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка – Борис Герман – ніколи не мав жодного стосунку до роботи Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє прес-служба СЗРУ.

Зазначимо, раніше підозрюваний в організації вбивства Аркадія Бабченка Борис Герман у суді заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою та виявляв російських агентів.

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Громадянин України Борис Герман не мав і не має жодного відношення до Служби зовнішньої розвідки України, ця особа ніколи не була в кадровому складі та агентурному апараті СЗР України,
– запевнили у спецслужбі.

Схожі заяви там назвали спробою вигородити Германа, який обвинувачується у тяжких злочинах: державній зраді та організації замаху на вбивство.

"Також це може бути черговим проявом інформаційної війни проти України, а саме спробою продемонструвати суспільству нібито відсутність координації між Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України", – додали у спецслужбі.

Там також запевнили, що СЗР України перебуває у тісній, цілодобовій координації з СБУ щодо питань захисту держави від зовнішніх загроз.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Теги: Новини України СБУ "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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