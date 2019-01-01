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      В Украину идет сильная непогода: где ждать метели, снегопады и шквалы ветра

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      В Украину идет непогода
      В Украину идет непогода / Фото из открытых источников

      Вечером 1 января в западных областях Украины ухудшится погода. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и сильный ветер. Уже утром 2 января непогода распространится на остальные регионы страны.

      Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на "Укргидрометцентр".

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      Внимание! Ухудшение погодных условий в Украине. До конца суток 1 января в западных областях, ночью и утром 2 января в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 метров за секунду, метели,
      – говорится в сообщении.

      На дорогах страны, кроме южных областей, будет гололедица.

      Кроме того, ночью с 1 на 2 января в Карпатах и на Закарпатье будет падать сильный снег. Поэтому, туристам, которые решили поехать в зимние горы, стоит быть осторожными.

      "2 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – добавили спасатели.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201901/1089718_5524072.jpg?201901173613

      В Украину идет непогода

      Напомним, по информации Укргидрометцентра, в январе погода в Украине будет не слишком морозной – средняя месячная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, а в Крыму – до +3 грдусов.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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