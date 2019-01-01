В Украину идет сильная непогода: где ждать метели, снегопады и шквалы ветра

Вечером 1 января в западных областях Украины ухудшится погода. Синоптики прогнозируют снегопады, метели и сильный ветер. Уже утром 2 января непогода распространится на остальные регионы страны.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на "Укргидрометцентр".

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Внимание! Ухудшение погодных условий в Украине. До конца суток 1 января в западных областях, ночью и утром 2 января в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 метров за секунду, метели,

– говорится в сообщении.

На дорогах страны, кроме южных областей, будет гололедица.

Кроме того, ночью с 1 на 2 января в Карпатах и на Закарпатье будет падать сильный снег. Поэтому, туристам, которые решили поехать в зимние горы, стоит быть осторожными.

"2 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – добавили спасатели.

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В Украину идет непогода

Напомним, по информации Укргидрометцентра, в январе погода в Украине будет не слишком морозной – средняя месячная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, а в Крыму – до +3 грдусов.