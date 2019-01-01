В Україну йде сильна негода: де чекати хуртовини, снігопади та шквали вітру

Ввечері 1 січня у західних областях України погіршиться погода. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та сильний вітер. Вже вранці 2 січня негода пошириться на решту регіонів країни.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на "Укргідрометцентр".

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Увага! Погіршення погодних умов в Україні. До кінця доби 1 січня у західних областях, вночі та вранці 2 січня в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини,

– йдеться у повідомленні.

На дорогах країни, крім південних областей, буде ожеледиця.

Окрім того, вночі з 1 на 2 січня у Карпатах та на Закарпатті буде падати сильний сніг. Тому, туристам, які вирішили поїхати у зимові гори, варто бути обережними.

"2 січня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – додали рятувальники.



В Україну йде негода

Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, загалом у січні погода в Україні буде не надто морозяною – середня місячна температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, а у Криму – до +3 грдусів.