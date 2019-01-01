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      В Україну йде сильна негода: де чекати хуртовини, снігопади та шквали вітру

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      В Україну йде негода
      В Україну йде негода / Фото з відкритих джерел

      Ввечері 1 січня у західних областях України погіршиться погода. Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та сильний вітер. Вже вранці 2 січня негода пошириться на решту регіонів країни.

      Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на "Укргідрометцентр".

      Читайте також: Якою буде погода в Карпатах на Новий рік

      Увага! Погіршення погодних умов в Україні. До кінця доби 1 січня у західних областях, вночі та вранці 2 січня в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини,
      – йдеться у повідомленні.

      На дорогах країни, крім південних областей, буде ожеледиця.

      Окрім того, вночі з 1 на 2 січня у Карпатах та на Закарпатті буде падати сильний сніг. Тому, туристам, які вирішили поїхати у зимові гори, варто бути обережними.

      "2 січня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – додали рятувальники.


      В Україну йде негода

      Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, загалом у січні погода в Україні буде не надто морозяною – середня місячна температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, а у Криму – до +3 грдусів.

      Теги: Новини України ДСНС Погода Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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