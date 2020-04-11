В Украину из ОАЭ вернулись более сотни украинцев

Спецрейсом из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину вернулись 113 украинцев. Все они не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ в рамках борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба СБУ, самолет с украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля.

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Возвращение украинцев из ОАЭ стало возможным благодаря сотрудничеству СБУ с партнерами из ОАЭ и дипломатами обеих стран. Перед этим соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

По словам главы СБУ Ивана Баканова возвращению украинцев домой помогли:

СБУ,

Высший совет национальной безопасности ОАЭ,

Посольство ОАЭ в Украине,

Дипломатическая миссия Украины в Абу Даби,

другие органы государственной власти обеих стран.

Важно! Все украинцы, которые возвращаются из-за границы должны в течение 14 дней находиться в обсервации.

Заметим, что этим же самолетом в Украину прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, всего 10 тонн груза.

Говорится, в частности, о средствах индивидуальной защиты:

15 тысяч медицинских халатов,



20 тысяч защитных масок,



500 тысяч перчаток,



30 тысяч пар защитной обуви,



15 тысяч комбинезонов,



6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

В СБУ подчеркивают, что все получено без привлечения бюджетных средств. И эту гуманитарную помощью будет непосредственно передано отечественным больницам и медикам.

Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.

Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Но несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером,

– отметил, в свою очередь, посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби.

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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса. К сожалению, 73 человека умерли, зато 79 пациентов выздоровели.

К сожалению, зато 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля. В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

1 апреля правительство усилило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем из двух человек; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



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