В Украину из ОАЭ вернулись более сотни украинцев
Спецрейсом из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину вернулись 113 украинцев. Все они не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ в рамках борьбы с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба СБУ, самолет с украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля.
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Возвращение украинцев из ОАЭ стало возможным благодаря сотрудничеству СБУ с партнерами из ОАЭ и дипломатами обеих стран. Перед этим соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.
По словам главы СБУ Ивана Баканова возвращению украинцев домой помогли:
- СБУ,
- Высший совет национальной безопасности ОАЭ,
- Посольство ОАЭ в Украине,
- Дипломатическая миссия Украины в Абу Даби,
- другие органы государственной власти обеих стран.
Важно! Все украинцы, которые возвращаются из-за границы должны в течение 14 дней находиться в обсервации.
Заметим, что этим же самолетом в Украину прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, всего 10 тонн груза.
Говорится, в частности, о средствах индивидуальной защиты:
- 15 тысяч медицинских халатов,
- 20 тысяч защитных масок,
- 500 тысяч перчаток,
- 30 тысяч пар защитной обуви,
- 15 тысяч комбинезонов,
- 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.
В СБУ подчеркивают, что все получено без привлечения бюджетных средств. И эту гуманитарную помощью будет непосредственно передано отечественным больницам и медикам.
Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.
Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Но несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером,
– отметил, в свою очередь, посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби.
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Ситуация с коронавирусом в Украине: главное
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса. К сожалению, 73 человека умерли, зато 79 пациентов выздоровели.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- 1 апреля правительство усилило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем из двух человек; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала
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