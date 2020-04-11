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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украину из ОАЭ вернулись более сотни украинцев

      - Читати новину українською
      В Украину прибыли украинцы из ОАЭ / Пресс-центр Госпогранслужбы

      Спецрейсом из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину вернулись 113 украинцев. Все они не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ в рамках борьбы с коронавирусом.

      Как сообщает пресс-служба СБУ, самолет с украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля.

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      Возвращение украинцев из ОАЭ стало возможным благодаря сотрудничеству СБУ с партнерами из ОАЭ и дипломатами обеих стран. Перед этим соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

      По словам главы СБУ Ивана Баканова возвращению украинцев домой помогли:

      • СБУ,
      • Высший совет национальной безопасности ОАЭ,
      • Посольство ОАЭ в Украине,
      • Дипломатическая миссия Украины в Абу Даби,
      • другие органы государственной власти обеих стран.

      Важно! Все украинцы, которые возвращаются из-за границы должны в течение 14 дней находиться в обсервации.

      Заметим, что этим же самолетом в Украину прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, всего 10 тонн груза.

      Говорится, в частности, о средствах индивидуальной защиты:

      • 15 тысяч медицинских халатов,
         
      • 20 тысяч защитных масок,
         
      • 500 тысяч перчаток,
         
      • 30 тысяч пар защитной обуви,
         
      • 15 тысяч комбинезонов,
         
      • 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

      В СБУ подчеркивают, что все получено без привлечения бюджетных средств. И эту гуманитарную помощью будет непосредственно передано отечественным больницам и медикам.

      Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.

      Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Но несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером,
      – отметил, в свою очередь, посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби.

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      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса. К сожалению, 73 человека умерли, зато 79 пациентов выздоровели.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили осуществлять любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство усилило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем из двух человек; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

      Карантин чи самоізоляція
      Чем отличается карантин от самоизоляции / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Украинские туристы застряли за рубежом Эвакуация украинцев ОАЭ СБУ
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