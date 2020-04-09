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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Еще более 5 тысяч украинцев вернулись домой

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      Еще 5,6 тысячи украинцев вернулись в Украину / dpsu.gov.ua

      Пограничники в минувшие сутки провели около 10,5 тысяч пропускных операций, из них 5,6 тысячи – на въезде украинцев в Украину.

      Вчера из Украины выехало более 3,6 тысячи человек, из них более 1,3 тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба ГПСУ.

      Важно В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: список и карта

      Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,8 тысячи человек, которые ехали в Украину. В результате проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружили.

      Также 8 апреля в пунктах пропуска выявлено 5 нарушителей правил карантина. О правонарушении сообщили сотрудникам полиции.

      В Госпогранслужбе сообщили, что с начала карантина, 12 марта, украинскую границу пересекли почти 650 тысяч граждан. А со времени закрытия границ – 27 марта украинские дипломаты помогли вернуться домой более 145 тысячам человек. В ГПСУ предполагают, что на Пасху в Украину вернутся еще 200 тысяч граждан.

      Что такое обсервация?Те, кто вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны отправиться на обязательную обсервацию.

      Обсервация – это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Ее используют как один из путей выхода из карантина. Нарушителей ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

      Также в Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.

      Пункти пропуску, картаАвтомобильные пункты пропуска на границе, которые продолжат действовать / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Госпогранслужба
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