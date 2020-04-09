Ще понад 5 тисяч українців повернулися додому

Прикордонники минулої доби провели близько 10,5 тисяч пропускних операцій, з них 5,6 тисячі – на в’їзд українців до України.

Учора з України виїхало більше ніж 3,6 тисячі осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Важливо В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта

Прикордонники разом із представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тисячі осіб, які їхали в Україну. У результаті перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявили.

Також 8 квітня в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину. Про ці правопорушення повідомили співробітників поліції.

У Держприкордонній службі повідомили, що з початку карантину, 12 березня, український кордон перетнули майже 650 тисяч громадян . А з часу закриття кордонів – 27 березня українські дипломати допомогли повернутись додому понад 145 тисячам осіб. У ДПСУ припускають, що на Великдень до України повернуться ще 200 тисяч громадян.

Що таке обсервація?Ті, хто повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, повинні відправитись на обов'язкову обсервацію.



Обсервація – це посилене медичне спостереження, яке передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад. Її використовують як один зі шляхів виходу з карантину. На порушників чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



Також в Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації. Його невикористання буде прирівнюватись до порушення обсервації чи самоізоляції і призведе до штрафу.



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу