Ще понад 5 тисяч українців повернулися додому
Прикордонники минулої доби провели близько 10,5 тисяч пропускних операцій, з них 5,6 тисячі – на в’їзд українців до України.
Учора з України виїхало більше ніж 3,6 тисячі осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців, повідомляє пресслужба ДПСУ.
Важливо В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
Прикордонники разом із представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,8 тисячі осіб, які їхали в Україну. У результаті перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявили.
Також 8 квітня в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину. Про ці правопорушення повідомили співробітників поліції.
У Держприкордонній службі повідомили, що з початку карантину, 12 березня, український кордон перетнули майже 650 тисяч громадян. А з часу закриття кордонів – 27 березня українські дипломати допомогли повернутись додому понад 145 тисячам осіб. У ДПСУ припускають, що на Великдень до України повернуться ще 200 тисяч громадян.
Що таке обсервація?Ті, хто повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, повинні відправитись на обов'язкову обсервацію.
Обсервація – це посилене медичне спостереження, яке передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад. Її використовують як один зі шляхів виходу з карантину. На порушників чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Також в Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації. Його невикористання буде прирівнюватись до порушення обсервації чи самоізоляції і призведе до штрафу.
Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу
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