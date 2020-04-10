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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы, что делать с просроченными страховками

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      Кулеба рассказал об украинцах за границей / Пресс-служба Кабмина

      По состоянию на 10 апреля в рамках системы "Защита" более 15 тысяч украинцев обратились за помощью из-за проблемы за рубежом. При этом 8 850 человек настаивают на возвращении в Украину.

      Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал, что еще 6 230 человек готовы оставаться за границей, они будут находиться на постоянной связи с посольствами и получать необходимую помощь.

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      Политик напомнил, что правительство приняло решение, что возврат будет происходить при условии проведения обсервации. Сейчас министрества работают над условиями для проведения обязательной обсервации.

      Кроме того, Кулеба рассказал о новой проблеме, которая возникла у граждан, застрявших за рубежом, - завершение действия полисов страхования.

      Чтобы решить эту проблему, МИД проведет консультации с ключевыми страховыми компаниями, которые обслуживают украинских туристов. Кулеба надеется, что компании продлят действие страховых полисов из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств.

      Сейчас таких людей по меньшей мере 1546.

      Обратите внимание! Украина уже закрыла границы для иностранцев, но продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты. Дипломатам удалось вернуть уже 145 тысяч человек. Как происходит эвакуация – читайте здесь.

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      Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости Украины МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Эвакуация украинцев
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