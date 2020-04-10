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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Скільки українців хочуть повернутися з-за кордону та що робити зі страхівками, дія яких минула

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      Кулеба розповів про українців за кордоном / Пресслужба Кабміну

      Станом на 10 квітня у рамках системи "Захист" понад 15 тисяч українців звернулися за допомогою через проблеми за кордоном. При цьому 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну.

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів, що ще 6 230 осіб готові залишатися за кордоном, вони перебуватимуть на постійному зв’язку з посольствами та отримуватимуть необхідну допомогу.

      Дізнайтеся більше Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС

      Політик нагадав, що уряд ухвалив рішення, що повернення буде відбуватися за умови проведення обсервації. Наразі міністрества працюють над умовами для проведення обов’язкової обсервації.

      Окрім того, Кулеба розповів про нову проблему, яка виникла у громадян, які застрягли за кордоном, — завершення дії полісів страхування.

      Щоб вирішути цю проблему, МЗС проведе консультації з ключовими страховими компаніями, які обслуговують українських туристів. Кулеба сподівається, що компанїі продовжать дію страхових полісів через форс-мажорні обставни, які склалися.

      Наразі таких людей щонайменше 1546.

      Зверніть увагу! Україна вже закрила кордони для іноземців, але продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. Дипломатам вдалося повернути вже 145 тисяч людей. Як відбувається евакуація – читайте тут.

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Дмитро Кулеба – новини Коронавірус COVID-19 МЗС України Евакуація українців Новини політики
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