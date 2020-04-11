До України з ОАЕ повернулася понад сотня українців
Спецрейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів до України повернулися 113 українців. Усі вони не змогли раніше вилетіти через закриття кордонів у межах боротьби з коронавірусом.
Як повідомляє пресслужба СБУ, літак з українцями приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 10 квітня.
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Повернення українців із ОАЕ стало можливим завдяки співпраці СБУ з партнерами з ОАЕ та дипломатами обох країн. Перед цим відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.
За словами голови СБУ Івана Баканова поверненню українців додому посприяли:
- СБУ,
- Вища рада національної безпеки ОАЕ,
- Посольство ОАЕ в Україні,
- Дипломатична місія України в Абу Дабі,
- інші органи державної влади обох країн.
Важливо! Усі українці, що повертаються з-за кордону мусять упродовж 14 днів перебувати в обсервації.
Зауважимо, що цим же літаком до України прибула гуманітарна допомога з ОАЕ. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, загалом 10 тонн вантажу.
Мовиться, зокрема, про засоби індивідуального захисту:
- 15 тисяч медичних халатів,
- 20 тисяч захисних масок,
- 500 тисяч рукавичок,
- 30 тисяч пар захисного взуття,
- 15 тисяч комбінезонів,
- 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу.
У СБУ підкреслюють, що все отримано без залучення бюджетних коштів. І цю гуманітарну допомгу буде безпосередньо передано вітчизняним лікарням і медикам.
Голова СБУ Іван Баканов подякував партнерам з Об’єднаних Арабських Еміратів та Посольству ОАЕ в Україні за допомогу та підкреслив, що це яскравий приклад міжнародної взаємодії в ситуації, коли всі країни протидіють новому виклику світового масштабу.
Об’єднані Арабські Емірати ведуть боротьбу з коронавірусом на території власної держави. Але попри це, ми знайшли можливість допомогти Україні. Адже український народ завжди був і є для нас дружнім партнером,
– зазначив, зі свого боку, посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі.
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Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Згідно з даними МОЗ, станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2513 випадків коронавірусу. На жаль, 73 людини померли, натомість 79 пацієнтів одужали.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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