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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      До України з ОАЕ повернулася понад сотня українців

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      До України прибули українці з ОАЕ / Пресцентр Держприкордонслужби

      Спецрейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів до України повернулися 113 українців. Усі вони не змогли раніше вилетіти через закриття кордонів у межах боротьби з коронавірусом.

      Як повідомляє пресслужба СБУ, літак з українцями приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 10 квітня.

      Радимо ознайомитися Скільки українців хочуть повернутися з-за кордону та що робити зі страхівками, дія яких минула

      Повернення українців із ОАЕ стало можливим завдяки співпраці СБУ з партнерами з ОАЕ та дипломатами обох країн. Перед цим відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

      За словами голови СБУ Івана Баканова поверненню українців додому посприяли:

      • СБУ,
      • Вища рада національної безпеки ОАЕ,
      • Посольство ОАЕ в Україні,
      • Дипломатична місія України в Абу Дабі,
      • інші органи державної влади обох країн.

      Важливо! Усі українці, що повертаються з-за кордону мусять упродовж 14 днів перебувати в обсервації. 

      Зауважимо, що цим же літаком до України прибула гуманітарна допомога з ОАЕ. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, загалом 10 тонн вантажу.

      Мовиться, зокрема, про засоби індивідуального захисту:

      • 15 тисяч медичних халатів,
      • 20 тисяч захисних масок,
      • 500 тисяч рукавичок,
      • 30 тисяч пар захисного взуття,
      • 15 тисяч комбінезонів,
      • 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу.

      У СБУ підкреслюють, що все отримано без залучення бюджетних коштів. І цю гуманітарну допомгу буде безпосередньо передано вітчизняним лікарням і медикам.

      Голова СБУ Іван Баканов подякував партнерам з Об’єднаних Арабських Еміратів та Посольству ОАЕ в Україні за допомогу та підкреслив, що це яскравий приклад міжнародної взаємодії в ситуації, коли всі країни протидіють новому виклику світового масштабу.

      Об’єднані Арабські Емірати ведуть боротьбу з коронавірусом на території власної держави. Але попри це, ми знайшли можливість допомогти Україні. Адже український народ завжди був і є для нас дружнім партнером, 
      – зазначив, зі свого боку, посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі.

      До теми Ще понад 5 тисяч українців повернулися додому

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Згідно з даними МОЗ, станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2513 випадків коронавірусу. На жаль, 73 людини померли, натомість 79 пацієнтів одужали.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. 
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

      Карантин чи самоізоляція
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Українські туристи застрягли за кордоном Евакуація українців ОАЕ Карантин в Україні 2020 СБУ Новини політики
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