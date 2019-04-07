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      В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии

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      Лидеру союза венгров Румынии запретили въезд в Украину
      Лидеру союза венгров Румынии запретили въезд в Украину / Фото из открытых источников

      Лидеру Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену не разрешили въезд в Украину, запрет будет действовать полтора года. В МИД Венгрии на это уже отреагировали.

      Келемен ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации Общество венгерской культуры Закарпатья, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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      Он заявляет, что прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.

      Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу,
      – утверждает Келемен.

      В то же время он не назвал период, на который ему запретили въезд в Украину. В Госпогранслужбе пока не прокомментировали инцидент.

      Издание отмечает Agerpres, что через это министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Отмечается, что запрет на въезд председателя ДСУР в Украину действует 1,5 года.

      Почему конфликт между Украиной и Россией обострился?
      Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Сначала Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

      Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона Об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.

      По этой причине 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула. Венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве.

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      Теги: Госпогранслужба Румыния Венгрия Новости Украины Новости политики
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