Wizz Air не пустил на рейс российских журналистов, направлявшихся в Украину

Авиакомпания Wizz Air в Риге не впустила российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, которые должны были принять участие в презентации книги "Россия и Украина. Дни затмения " в Киеве, на самолет из-за политики перевозчика в отношении граждан РФ.

Презентацию книги организовал представитель "Дома свободной России" Грег Фролов, передает "Громадське телебачення".

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Он рассказал, что Камалягин и Семенов являются соавторами книги.

Это журналисты-расследователи, которые после начала войны были одними из первых, кто подтвердил участие российских военных в войне на Донбассе, а именно псковских десантников,

– отметил организатор мероприятия.

Журналисты должны были прилететь в Киев 23 марта. Они забронировали билеты, но во время посадки их не пустили на самолет. По словам Фролова, компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого не допускает граждан России на свои борта, которые летят в Украину, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство.

Он предположил, что таким образом авиаперевозчик решил перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян на территорию Украины.

С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а во время посадки сообщили людям, что их не пускают на борт. Мы считаем эту ситуацию возмутительной. Они не имеют права брать на себя обязанности украинского государства и решать, кого можно допускать на самолеты в Украину, а кого – нет. Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию,

– подчеркнул Фролов.

Зато спикер погранслужбы Олег Слободян заявил, что не слышал о подобном правиле в отношении россиян в компании Wizz Air. На вопрос, законны ли такие ограничения, он ответил: "Мне неизвестно о таких правилах, поэтому я не могу комментировать эту ситуацию".

Что известно о книге "Россия и Украина. Дни затмения"? В книге собраны публикации издания "Псковская губерния" за 2014-2017 годы относительно войны на Донбассе и отношений России и Украины. В частности, это издание в 2014 году представило доказательства гибели псковских десантников на Донбассе.

Почему Украина запрещала въезд россиянам?

30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет из-за нападения РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива и в связи с введением в результате этого инцидента военного положения в 10-ти областях Украины.



Запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с Россией.