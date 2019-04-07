В Україну не пустили лідера союзу угорців Румунії

Лідеру Демократичного союзу угорців Румунії Хунору Келемену не дозволили в’їзд в Україну – заборона діятиме півтора року. У МЗС Угорщини на це вже відреагували.

Келемен їхав в Ужгород на святкування 30-річчя місцевої угорської організації Товариство угорської культури Закарпаття, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Він заявляє, що прочекав у пункті пропуску близько години та отримав відмову у в'їзді в Україну від прикордонників.

Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон,

– свтерджує Келемен.

Водночас він не назвав період, на який йому заборонили в'їзд в Україну. У Держприкордонслужбі поки не прокоментували інцидент.

Видання Agerpres зазначає, що через це міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп. Зазначається, що заборона на в'їзд голови ДСУР в Україну діє 1,5 року.

Чому конфлікт між Україоню та Росією загострився?Конфлікт між Україною та Угорщиною триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.