В "Укрлендфарминг" заявили, что компания "Райз" всегда выполняла все взятые на себя обязательств

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что в ближайшее время Верховный суд Украины должен рассмотреть спор между компанией "Райз", которая входит в Группу компаний "Укрлендфарминг" и принадлежит Олегу Бахматюку, и компанией Nuseed на сумму около 2.5 млн евро.

К сожалению, ряд СМИ, не ожидая решения суда, начал обвинять "Райз" в каких-то злоупотреблениях.

Заместитель генерального директора Группы компаний "Укрлендфарминг" Игорь Петрашко заявил: "Компания "Райз" работает на рынке уже более 20-ти лет и является одним из флагманов индустрии. Обидно, что возникают конфликтные ситуации, – вместе с тем, мы решаем их путем переговоров и в правовом поле, с учетом интересов наших партнеров и кредиторов.

Деятельность компании "Райз" уже несколько лет активно блокируется компанией "Нибулон", которая для этого использует разнообразные и часто, необъективные аргументы. Такие действия, разумеется, приводят к проблемам с расчетами "Райз" с контрагентами. Наши партнеры и контрагенты в большинстве с пониманием относятся к ситуации, в которой оказалась компания "Райз", и поддерживают нас.

Мы всегда открыты к равноправному диалогу и исповедуем принцип прозрачности в поиске и принятии взаимовыгодных решений".