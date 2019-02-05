18:41
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      В "Укрлендфарминг" заявили, что компания "Райз" всегда выполняла все взятые на себя обязательств

      16 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг" / depo.ua

      Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что в ближайшее время Верховный суд Украины должен рассмотреть спор между компанией "Райз", которая входит в Группу компаний "Укрлендфарминг" и принадлежит Олегу Бахматюку, и компанией Nuseed на сумму около 2.5 млн евро.

      К сожалению, ряд СМИ, не ожидая решения суда, начал обвинять "Райз" в каких-то злоупотреблениях.

      Заместитель генерального директора Группы компаний "Укрлендфарминг" Игорь Петрашко заявил: "Компания "Райз" работает на рынке уже более 20-ти лет и является одним из флагманов индустрии. Обидно, что возникают конфликтные ситуации, – вместе с тем, мы решаем их путем переговоров и в правовом поле, с учетом интересов наших партнеров и кредиторов.

      Деятельность компании "Райз" уже несколько лет активно блокируется компанией "Нибулон", которая для этого использует разнообразные и часто, необъективные аргументы. Такие действия, разумеется, приводят к проблемам с расчетами "Райз" с контрагентами. Наши партнеры и контрагенты в большинстве с пониманием относятся к ситуации, в которой оказалась компания "Райз", и поддерживают нас.

      Мы всегда открыты к равноправному диалогу и исповедуем принцип прозрачности в поиске и принятии взаимовыгодных решений".

      blog_ava
      Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
      сегодня
      5647
      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      сегодня , 18:05 Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может закончиться
      Євгенія Мазур 160
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1386
      Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      сегодня , 14:00 Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      сегодня , 16:47 Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      411
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сегодня , 16:30 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 129
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат
       27 января , 15:38
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Главные звезды Аякса прокомментировали соперничество с Динамо в Лиге чемпионов
       16 августа 2018 , 20:07
      Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ
       12 ноября 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук