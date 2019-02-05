В "Укрлендфармінг" заявили, що компанія "Райз" завжди виконувала всі взяті на себе зобов'язання

Сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом Верховний суд України має розглянути спір між компанією "Райз", яка входить в Групу компаній "Укрлендфармінг" і належить Олегу Бахматюку, та компанією Nuseed на суму близько 2.5 млн євро.

На жаль, ряд ЗМІ, не очікуючи рішення суду, почали звинувачувати "Райз" в якихось зловживаннях.

Заступник генерального директора Групи компаній "Укрлендфармінг" Ігор Петрашко заявив: "Компанія "Райз" працює на ринку вже більше 20-ти років і є одним з флагманів індустрії. Прикро, що виникають конфліктні ситуації, - разом із тим, ми вирішуємо їх шляхом переговорів та в правовому полі, із врахуванням інтересів наших партнерів та кредиторів.

Діяльність компанії "Райз" вже кілька років активно блокується компанією "Нібулон", яка для цього використовує різноманітні і часто, необ’єктивні, аргументи. Такі дії, зрозуміло, призводять до проблем з розрахунками "Райз" з контрагентами. Наші партнери і контрагенти в більшості з розумінням ставляться до ситуації, в якій опинилась компанія "Райз", і підтримують нас.

Ми завжди відкриті до рівноправного діалогу і сповідуємо принцип прозорості в пошуку і прийнятті взаємовигідних рішень".