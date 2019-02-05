18:18
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      В "Укрлендфармінг" заявили, що компанія "Райз" завжди виконувала всі взяті на себе зобов'язання

      15 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг" / depo.ua

      Сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом Верховний суд України має розглянути спір між компанією "Райз", яка входить в Групу компаній "Укрлендфармінг" і належить Олегу Бахматюку, та компанією Nuseed на суму близько 2.5 млн євро.

      На жаль, ряд ЗМІ, не очікуючи рішення суду, почали звинувачувати "Райз" в якихось зловживаннях.

      Заступник генерального директора Групи компаній "Укрлендфармінг" Ігор Петрашко заявив: "Компанія "Райз" працює на ринку вже більше 20-ти років і є одним з флагманів індустрії. Прикро, що виникають конфліктні ситуації, - разом із тим, ми вирішуємо їх шляхом переговорів та в правовому полі, із врахуванням інтересів наших партнерів та кредиторів.

      Діяльність компанії "Райз" вже кілька років активно блокується компанією "Нібулон", яка для цього використовує різноманітні і часто, необ’єктивні, аргументи. Такі дії, зрозуміло, призводять до проблем з розрахунками "Райз" з контрагентами. Наші партнери і контрагенти в більшості з розумінням ставляться до ситуації, в якій опинилась компанія "Райз", і підтримують нас.

      Ми завжди відкриті до рівноправного діалогу і сповідуємо принцип прозорості в пошуку і прийнятті взаємовигідних рішень".

      blog_ava
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні
      135494
      Теги: Новини України Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись
      сьогодні , 18:05 Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись
      Євгенія Мазур 192
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сьогодні , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1123
      Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      сьогодні , 14:00 Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      сьогодні , 16:33 Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      1730
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сьогодні , 16:31 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 284
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук