В "Укрлендфарминг" знают, как остановить деградацию украинских земель

Благодаря органическим удобрениям, технологиям обработки земли и планированию севооборота можно успешно сохранять плодородие и повышать урожайность украинских земель.

Об этом заявляют в "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming), крупнейшем по размерам земельном банке агрохолдинг Украины бизнесмена Олега Бахматюка.

Самые популярные у отечественных аграриев культур – кукуруза и подсолнечник, особенно активно потребляют питательные вещества из почвы. Результат – снижение процентного содержания гумуса в черноземах, то есть их деградация. Ответственные агрокомпании, как "Укрлендфарминг", придерживаются правил севооборота – умного, агрономически обоснованного чередования культур, высаживаемых на одном и том же участке земли. Это позволяет не только сохранить украинские черноземы, но и говорить о получении высоких урожаев в будущем.



В южных региональных управлениях "Укрлендфарминг" в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях севооборот включает парового предшественника, как основного фактора накопления влаги в степной зоне. Кроме пара, в данной климатической зоне на арендованных землях в севообороте культивируются озимая пшеница, озимый рапс и товарный подсолнечник.

"По компании введено планирование севооборота как минимум на три-четыре года вперед с обязательным выращиванием бобовых культур как мощного накопителя азота, что формирует его запасы вследствие естественной азотфиксации. Такой культурой у нас выступает соя, которая занимает более 40 тыс. га, – прокомментировал изданию "Деловая столица" заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух. – Для максимальной фиксации азота из воздуха и последующего использования его растениями мы в обязательном порядке проводим 100%-ю инокуляцию семян сои перед посевом".

Кроме планирования севооборота для сохранения плодородия агрохолдинг использует рациональные приемы обработки почвы, правильного использования влаги, а также активно использует органические удобрения своего производства.

"Центральным вопросом в последние годы является накопление влаги в почве и ее рациональное использование. Оно остро стоит практически во всех наших региональных управлениях. Для сохранения влаги следует использовать правильные приемы обработки земли, минимизировать технологические операции, что позволит максимально накапливать влагу в почве, – говорит Владимир Фантух. – Мы обязательно используем органические удобрения – свыше 267 тыс. т навоза и свыше 75 тыс. т птичьего помета – как побочный продукт деятельности животноводческого подразделения. В основном указанные удобрения используются в кормовых севооборотах для получения максимальных урожаев кормовых культур".

"Укрлэндфарминг" является мощнейшим в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым большим в стране и восьмым в мире банком плодородной чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.