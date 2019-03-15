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      В "Укрпочте" повысят зарплаты почтальонам

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      Компания увеличит зарплату более чем 37 тысячам сотрудников
      Компания увеличит зарплату более чем 37 тысячам сотрудников / Фото из открытых источников

      Начиная с 1 апреля и 1 июля "Укрпочта" планирует увеличить зарплату почтальонам на 6 процентов в каждом случае соответственно.

      В пресс-службе компании сообщили, что зарплата возрастет и у начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость.

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      По словам министра инфраструктуры Владимира Емельяна, для более 37 000 сотрудников "Укрпочты" будет увеличена оплата труда. Увеличены должностные оклады получат около 29 000 почтальонов и почти 8500 начальников сельских почтовых отделений.

      В компании напомнили, что с 1 января 2019 "Укрпочта" уже повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

      Добавим, что "Укрпочта" в марте запустила пилотный проект по доставке субсидий деньгами. С марта по май субсидии доставлять пенсионерам в денежной форме вместе с пенсиями. Компания посылать семьям, которые получают субсидии, письменные сообщения с рассчитанным размером субсидии.

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      Теги: Новости Украины Деньги Укрпошта
      Источник: 24 Канал
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