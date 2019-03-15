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      В "Укрпошті" підвищать зарплати листоношам

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      Компанія збільшить зарплатню більш ніж 37 тисячам співробітників
      Компанія збільшить зарплатню більш ніж 37 тисячам співробітників / Фото з відкритих джерел

      Починаючи з 1 квітня та 1 липня "Укрпошта" планує збільшити зарплатню листоношам на 6 відсотків у кожному випадку відповідно.

      У прес-службі компанії повідомили, що зарплатня зросте і у начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість.

      Читайте також: Низька зарплата – не проблема: працівниця "Укрпошти" здала майна компанії на 1 мільйон гривень

      За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для понад 37 тисяч співробітників "Укрпошти" буде збільшена оплата праці. Збільшені посадові оклади отримають близько 29 тисяч листонош і майже 8,5 тисяч начальників сільських поштових відділень.

      У компанії нагадали, що з 1 січня 2019 року "Укрпошта" вже підвищила посадові оклади операторів і начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів.

      Додамо, що "Укрпошта" у березні запустила пілотний проект з доставки субсидій грошима. З березня по травень субсидії доставлятимуть пенсіонерам у грошовій формі разом з пенсіями. Компанія надсилатиме родинам, які отримують субсидії, письмові повідомлення з розрахованим розміром субсидії.

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      Теги: Новини України Укрпошта Гроші
      Джерело: 24 Канал
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