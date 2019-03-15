В "Укрпошті" підвищать зарплати листоношам

Починаючи з 1 квітня та 1 липня "Укрпошта" планує збільшити зарплатню листоношам на 6 відсотків у кожному випадку відповідно.

У прес-службі компанії повідомили, що зарплатня зросте і у начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість.

Читайте також: Низька зарплата – не проблема: працівниця "Укрпошти" здала майна компанії на 1 мільйон гривень

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для понад 37 тисяч співробітників "Укрпошти" буде збільшена оплата праці. Збільшені посадові оклади отримають близько 29 тисяч листонош і майже 8,5 тисяч начальників сільських поштових відділень.

У компанії нагадали, що з 1 січня 2019 року "Укрпошта" вже підвищила посадові оклади операторів і начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів.

Додамо, що "Укрпошта" у березні запустила пілотний проект з доставки субсидій грошима. З березня по травень субсидії доставлятимуть пенсіонерам у грошовій формі разом з пенсіями. Компанія надсилатиме родинам, які отримують субсидії, письмові повідомлення з розрахованим розміром субсидії.