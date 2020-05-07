В Ватикане помощник Папы Римского заболел коронавирусом

В Ватикане коронавирусом заболел помощник Папы Римского Франциска. Это уже 12 случай заболевания COVID-19 в этой стране.

Имя больного пока остается неизвестным. Только есть информация, что зараженній коронавирусом работает на папу Франциска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

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По словам Бруни, этого человека с начала марта перевели на удаленный режим работы. Сейчас мужчина находится дома под наблюдением врачей.

Относительно Папы Римского, то 83-летний понтифик дважды получал отрицательный результат на коронавирус. Сейчас его дистанцируют от всех, кто может быть заражен вирусом. Он принимает пищу в своих личных помещениях и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями. Добавим, что у Папы повреждено легкое от инфекции, перенесенной в возрасте 20 лет.

Важно! По состоянию на утро 7 мая во мире коронавирусом заболели 3 753 112 человек. Умерли, к сожалению, 263 831 человек. В то же время выздороветь удалось 1 245 418 пациентам.

К слову, из-за коронавируса и ограничительных мер в рамках борьбы с инфекцией Папа Римский вынужден был проводить традиционній Крестный ход на практически пустой площади святого Петра.