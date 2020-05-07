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      У Ватикані помічник Папи Римського захворів на коронавірус

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      Помічник Папи Римського захворів на коронавірус
      Помічник Папи Римського захворів на коронавірус / Zenit

      У Ватикані на коронавірус захворів помічник Папи Римського Франциска. Це вже 12 випадок захворювання на COVID-19 у цій країні.

      Ім’я хворого поки залишається невідомим. Лише є інформація, що заражений коронавірусом працює на папу Франциска. Про це повідомляє CNN із посиланням на директора прес-служби Святішого Престолу Маттео Бруні.

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      За словами Бруні, цю людину з початку березня перевели на віддалений режим роботи. Зараз чоловік перебуває вдома під наглядом лікарів.

      Щодо Папи Римського, то 83-річний понтифік двічі отримував негативний результат на коронавірус. Наразі його дистанціюють від усіх, хто може бути заражений вірусом. Він вживає їжу у своїх особистих приміщеннях і використовує дезінфікуючий засіб для рук до та після зустрічі з гостями. Додамо, що у Папи пошкоджено легеню від інфекції, перенесеної у віці 20 років. 

      Важливо! Станом на ранок 7 травня у світі на коронавірус захворіли 3 753 112 осіб. Померла, на жаль, 263 831 людина. Натомість одужати валося 1 245 418 пацієнтам. 

      До слова, через коронавірус і обмежувальні заходи у межах боротьби з інфекцією Папа Римський змушеним був проводити традиційну Хресну ходу на практично порожній площі святого Петра.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Релігія Коронавірус COVID-19 Ватикан Новини України
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