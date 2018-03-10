В Великобритании Скрипаль продолжал работать на западную разведку, – СМИ

Бывший военный разведчик ГРУ Сергей Скрипаль, после того как когда был передан Великобритании по обмену Россией, продолжал работать на разведывательные службы Великобритании и других зарубежных стран.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в службах безопасности, сообщает "Новая газета".

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Собеседники издания рассказали, что Скрипаль после 2010 года, то есть когда был передан Великобритании из России, передавал информацию иностранным спецслужбам.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, Скрипаль не мог помочь в оперативной работе, но он знал, как устроена российская разведка. Так, сказал собеседник газеты, бывший разведчик ГРУ мог объяснить, какие были приоритеты России в засылке агентов на Запад, а также рассказать о способах вербовки и методах контрразведки.

Отмечается, что это особенно было полезно в подготовке сотрудников западных спецслужб.

Напомним, что в прошлом Скрипаль был офицером российской военной разведки. 12 лет назад его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. А в 2010-м передали Лондону в рамках "обмена шпионами". 4 марта 2018 в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена ​​и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.