У Великобританії Скрипаль продовжував працювати на західну розвідку, – ЗМІ

Колишній військовий розвідник ГРУ Сергій Скрипаль, після того як коли був переданий Великобританії через обмін з Росії, продовжував працювати на розвідувальні служби Великобританії та інших зарубіжних країн.

Про це інформує Financial Times з посиланням на джерела в службах безпеки, повідомляє "Новая газета".

Читайте також: Скрипаля та його доньку, ймовірно, отруїли у власному будинку, – The Telegraph

Співрозмовники видання розповіли, що Скрипаль після 2010 року, тобто коли був переданий Великобританії через обмін з Росії, передавав інформацію закордонним спецслужбам.

За словами колишнього співробітника спецслужб, Скрипаль не міг допомогти в оперативній роботі, але він знав, як влаштована російська розвідка. Так, сказав співрозмовник газети, колишній розвідник ГРУ міг пояснити, які були пріоритети Росії в засиланні агентів на Захід, а також розповісти про способи вербування і методи контррозвідки.

Відзначається, що це особливо було корисно в підготовці співробітників західних спецслужб.

Нагадаємо, що у минулому Скрипаль був офіцером російської військової розвідки. 12 років тому його засудили за шпигунство на користь Великої Британії. А у 2010-му передали Лондону в рамках "обміну шпигунами". 4 березня 2018 року у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія. Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.

