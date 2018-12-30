В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто, много пострадавших: фото и видео
В Венесуэле на шоссе в северном штате Миранда произошла масштабная авария, там столкнулось 13 автомобилей. В результате пострадало 34 человека.
Об этом сообщило издание El Universal.
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Автобус во время движения на большой скорости не справился с управлением и сбил несколько машин, которые стояли припаркованными. По словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза.
ДТП в Венесуэле
Венесуэла
На место сразу прибыли Нацгвардия, спасатели, пожарные и медики. После аварии шоссе было перекрыто.
Видео с места масштабной аварии в Венесуэле:
Источник: 24 Канал
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