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      В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто, много пострадавших: фото и видео

      31 Читати новину українською
      В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто
      В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто / Фото из открытых источников

      В Венесуэле на шоссе в северном штате Миранда произошла масштабная авария, там столкнулось 13 автомобилей. В результате пострадало 34 человека.

      Об этом сообщило издание El Universal.

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      Автобус во время движения на большой скорости не справился с управлением и сбил несколько машин, которые стояли припаркованными. По словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза.

      венесуела
      ДТП в Венесуэле

      венесуела
      Венесуэла 

      На место сразу прибыли Нацгвардия, спасатели, пожарные и медики. После аварии шоссе было перекрыто.

      Видео с места масштабной аварии в Венесуэле:

       

      Теги: Аварии и ДТП Транспорт Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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