В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто, много пострадавших: фото и видео

В Венесуэле на шоссе в северном штате Миранда произошла масштабная авария, там столкнулось 13 автомобилей. В результате пострадало 34 человека.

Об этом сообщило издание El Universal.

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Автобус во время движения на большой скорости не справился с управлением и сбил несколько машин, которые стояли припаркованными. По словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза.

#29Dic Un fallecido y 34 lesionados dejó accidente en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Parque Caiza. 13 vehículos involucrados entre ellos 2 unidades de transporte público - @FEDGLOCK pic.twitter.com/TjD4VKgfcr — Reporte Ya (@ReporteYa) 29 грудня 2018 р.



ДТП в Венесуэле



Венесуэла

#29Dic 9:20am Colisión de vehículos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho #GMA, pasando el túnel de Turumo, sentido Caracas – Guarenas, para la hora genera fuerte retraso vehicular, comisiones laborando en el lugar. pic.twitter.com/SNe1obnlAS — Diario La Región (@laregionweb) 29 грудня 2018 р.

На место сразу прибыли Нацгвардия, спасатели, пожарные и медики. После аварии шоссе было перекрыто.

Видео с места масштабной аварии в Венесуэле: