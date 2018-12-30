У Венесуелі одночасно зіштовхнулися 13 авто, багато постраждалих: фото та відео

У Венесуелі на шосе в північному штаті Міранда сталася масштабна аварія, там зіштовхнулися 13 автівок. В результаті постраждали 34 людини.

Про це повідомило видання El Universal.

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Автобус під час руху на великій швидкості не впорався з керуванням і збив кілька машин, які стояли припарковані. За словами очевидців, в автобуса відмовили гальма.

#29Dic Un fallecido y 34 lesionados dejó accidente en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Parque Caiza. 13 vehículos involucrados entre ellos 2 unidades de transporte público - @FEDGLOCK pic.twitter.com/TjD4VKgfcr — Reporte Ya (@ReporteYa) 29 грудня 2018 р.



ДТП у Венесуелі



Венесуела

#29Dic 9:20am Colisión de vehículos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho #GMA, pasando el túnel de Turumo, sentido Caracas – Guarenas, para la hora genera fuerte retraso vehicular, comisiones laborando en el lugar. pic.twitter.com/SNe1obnlAS — Diario La Región (@laregionweb) 29 грудня 2018 р.

На місце одразу прибули Нацгвардія, рятувальники, пожежники та медики. Після аварії шосе було перекрито.

Відео з місця масштабної аварії у Венесуелі: