У Венесуелі одночасно зіштовхнулися 13 авто, багато постраждалих: фото та відео
У Венесуелі на шосе в північному штаті Міранда сталася масштабна аварія, там зіштовхнулися 13 автівок. В результаті постраждали 34 людини.
Про це повідомило видання El Universal.
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Автобус під час руху на великій швидкості не впорався з керуванням і збив кілька машин, які стояли припарковані. За словами очевидців, в автобуса відмовили гальма.
ДТП у Венесуелі
Венесуела
На місце одразу прибули Нацгвардія, рятувальники, пожежники та медики. Після аварії шосе було перекрито.
Відео з місця масштабної аварії у Венесуелі:
Джерело: 24 Канал
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