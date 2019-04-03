В Венесуэле открыли огонь с вертолета по протестующим, – СМИ (видео)

Неизвестные открыли огонь с борта вертолета по участникам организованной акции протеста, проходившей во вторник в городе Кабимас, штат Сулия.

На коротком видео, размещенном в Twitter телеканала VPI, видно, как над городом пролетает вертолет, с борта которого, вероятно, ведется стрельба. Находящиеся на улице люди пытаются спрятаться от него.

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Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента пока не обнародовано.

Що відбується у Венесуелі

С конца марта в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы проходят протесты граждан, недовольных отсутствием электро- и водоснабжения. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 29 марта по 1 апреля в ходе манифестаций задержаны около 50 человек. В случаях выступления сопровождались столкновениями с полицией и проправительственными группировками, жертв не было.

Напомним, что самое большое отключения электроэнергии в Венесуэле произошло в начале марта. Тогда Каракас и 23 из 25 штатов Венесуэлы остались без света. По данным правительства страны, причиной инцидента стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Во многих обесточенных регионах прокатилась волна ограблений, только в одном штате Сулия убытки от действий злоумышленников превысили 50 миллионов долларов. Тогда Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.