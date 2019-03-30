В Венесуэле во второй раз за неделю произошло масштабное отключение электроэнергии

Значительная часть территории Венесуэлы снова осталась без электричества, отключение произошло в 21 регионе страны.

Как сообщает издание El Nacional причины нового отключения электроэнергии пока не известны.

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Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти в воскресенье, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.

Совсем недавно, 25 марта, авария, произошедшая в системе электроснабжения Венесуэлы в понедельник оставил без электричества 17 регионов страны. Министр информации Хорхе Родригес заявил тогда, что причиной отсутствия электричества стала кибератака, нацеленная на ГЭС Гури.

Напомним, что самое большое отключения электроэнергии в Венесуэле произошло в начале марта. Тогда Каракас и 23 из 25 штатов Венесуэлы остались без света. По данным правительства страны, причиной инцидента стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Во многих обесточенных регионах прокатилась волна ограблений, только в одном штате Сулия убытки от действий злоумышленников превысили 50 миллионов долларов. Тогда Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Что происходит в Венесуэле?В конце января 2019 в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованиями его отставки. Ведь за 6 лет управления Мадуро завел страну в глубокий кризис. В частности, только за 2018 инфляция составила более миллиона процентов. В Венесуэле не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги. В столкновениях со "стражами порядка" гибли люди, сотни людей задерживали, но точных данных нет – правительство Мадуро никому и ни о чем информации не предоставляет.