Венесуэла вновь осталась без света

Авария, произошедшая в системе электроснабжения Венесуэлы в понедельник оставила без электричества 17 регионов страны. Министр информации Хорхе Родригес заявил, что причиной отсутствия электричества стала кибератака, нацеленная на ГЭС Гури.

Лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо отметил, что 57 процентов венесуэльской территории лишились интернет-подключение.

Читайте также: В Венесуэле объяснили, что делают в стране российские военные

Режим президента Николаса Мадуро использует эти моменты, чтобы дезинформировать и сеять панику,

– написал Гуайдо.

Он также отметил, что причиной массового отключения света в стране стала перегрузка в системе подстанций, вызванное неполадками в сети. По словам Гуайдо, эти данные оппозиция получила от сотрудников национальной электрической компании Corpoelec. Политик также обвинил действующее правительство в том, что оно "не способно найти решение кризиса".

В столице Венесуэлы из-за отсутствия электричества закрыли метро. Свет отсутствует в том числе в центре города, где расположены президентский дворец и большинство правительственных зданий.

57% de Venezuela sin conectividad.

El régimen utiliza estos momentos para desinformar y generar zozobra.

Transmitamos solo información verificada y de fuentes oficiales.

En este momento, por lo menos 17 estados afectados por un nuevo #Apagon pic.twitter.com/VVt0PIk3PZ — Juan Guaidó (@jguaido) 25 березня 2019 р.

Напомним, что в начале марта Каракас и 23 из 25 штатов Венесуэлы остались без света. По данным правительства страны, причиной инцидента стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Во многих обесточенных регионах прокатилась волна ограблений, только в одном штате Сулия убытки от действий злоумышленников превысили 50 миллионов долларов. Тогда Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Что известно о событиях в Венесуэле?В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованием о его отставке. За 6 лет управления страной Мадуро завел ее в глубокий экономический кризис. Так, за 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. В стране не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги.



Во время массовых протестов в столкновениях с правоохранителями погибли от 4 до 25 человек, сотни людей пострадали.



Оппозицию в Венесуэле возглавил руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея страны провозгласила его временным президентом. Это решение признали более 50 стран. Несмотря на санкции США и массовые протесты, сам Мадуро уходить с должности не собирается, поэтому беспокойство в Венесуэле продолжается. В последнее время там возникали проблемы с электричеством и водой – из кранов текла вода с нефтью.