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      Венесуела знову залишилася без світла

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      "Блекаут" у Венесуелі повторився
      "Блекаут" у Венесуелі повторився / Фото з відкритих джерел

      Аварія, що сталася в системі електропостачання Венесуели у понеділок залишила без електрики 17 регіонів країни. Міністр інформації Хорхе Родрігес заявив, що причиною відсутності електрики стала кібератака, націлена на ГЕС Гурі.

      Лідер опозиції республіки Хуан Гуайдо зазначив, що 57 відсотків венесуельської території позбулися інтернет-підключення.

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      Режим президента Ніколаса Мадуро використовує ці моменти, щоб дезінформувати і сіяти паніку,
      – написав Гуайдо.

      Він також наголосив, що причиною масового відключення світла в країні стало перевантаження в системі підстанцій, викликане неполадками у мережі. За словами Гуайдо, ці дані опозиція отримала від співробітників національної електричної компанії Corpoelec. Політик також звинуватив чинний уряд в тому, що воно "не здатна знайти вирішення кризи".

      У столиці Венесуели через відсутність електрики закрили метро. Світло відсутнє в тому числі в центрі міста, де розташовані президентський палац і більшість урядових будівель.

      Нагадаємо, що на початку березня Каракас та 23 з 25 штатів Венесуели залишилися без світла. За даними уряду країни, причиною інциденту стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар.

      У багатьох знеструмлених регіонах прокотилася хвиля пограбувань, лише в одному штаті Сулія збитки від дій зловмисників перевищили 50 мільйонів доларів. Тоді Мадуро поклав відповідальність за аварію на "американський імперіалізм", Держдепартамент відкинув ці звинувачення.

      Що відомо про події у Венесуелі?Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами про його відставку. За 6 років керування країною Мадуро завів її у глибоку економічну кризу. Так, за 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. У країні бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу.

      Під час масових протестів у сутичках з правоохоронцями загинули від 4 до понад 25 осіб, сотні людей постраждали.

      Опозицію у Венесуелі очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея країни проголосила його тимчасовим президентом. Це рішення визнали понад 50 країн. Попри санкції США та масові протести, сам Мадуро йти з посади не збирається, тож неспокій у Венесуелі триває. Останнім часом там виникали проблеми з електрикою та водою – із кранів текла вода з нафтою.

      blog_ava
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      25 березня
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      Теги: Венесуела Латинська Америка Електроенергія
      Джерело: 24 Канал
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