В Венесуэле во время протеста застрелили 12-летнего мальчика
В понедельник, 17 июля, в городе Сан Феликс, что в Венесуэле, во время протеста застрелили 12-летнего мальчика. Ребенок умер в больнице. В связи с инцидентом четырех полицейских задержали.
Об этом сообщает Reuters.
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Во время протеста демонстранты частично сожгли небольшой полицейский участок.
Reuters приводит слова очевидца, который рассказал, что по прибытию полиция "начала стрелять прямо по людям".
Источник: 24 Канал
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