В понедельник, 17 июля, в городе Сан Феликс, что в Венесуэле, во время протеста застрелили 12-летнего мальчика. Ребенок умер в больнице. В связи с инцидентом четырех полицейских задержали.

Об этом сообщает Reuters. Читайте также: Жириновского в центре Москвы облили пивом, политик ответил пинками: видео инцидента Во время протеста демонстранты частично сожгли небольшой полицейский участок. Reuters приводит слова очевидца, который рассказал, что по прибытию полиция "начала стрелять прямо по людям".