У понеділок, 17 липня, у місті Сан Фелікс, що у Венесуелі, під час протесту застрелили 12-річного хлопчика. Дитина померла у лікарні. У зв'язку з інцидентом чотирьох поліцейських затримали.

Про це повідомляє Reuters. Читайте також: Жиріновського в центрі Москви облили пивом, політик відповів стусанами: відео інциденту Під час протесту демонстранти частково спалили невеликий поліцейський відділок. Reuters наводить слова очевидця, який розповів, що по прибуттю поліція "почала стріляти просто по людях".