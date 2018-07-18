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У Венесуелі під час протесту застрелили 12-річного хлопчика

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Вбивство дитини сталося у місті Сан Фелікс
Вбивство дитини сталося у місті Сан Фелікс / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 17 липня, у місті Сан Фелікс, що у Венесуелі, під час протесту застрелили 12-річного хлопчика. Дитина померла у лікарні. У зв'язку з інцидентом чотирьох поліцейських затримали.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час протесту демонстранти частково спалили невеликий поліцейський відділок.

Reuters наводить слова очевидця, який розповів, що по прибуттю поліція "почала стріляти просто по людях".

Теги: протести Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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