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      В Венесуэле взорвался нефтепровод (видео)

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      Огонь охватил часть нефтепровода недалеко от города Урика
      Огонь охватил часть нефтепровода недалеко от города Урика / Скриншот

      Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги. Пока неизвестно пострадал ли кто-то в результате инцидента. Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малави обнародовал видеозапись.

      На видео видно, как массивный столб пламени и густого дыма охватили участок нефтепровода рядом с дорогой. На место пожара вызвали аварийную бригаду и пожарных. Информации о возможных жертвах пока обнародовано не было.

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      Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урика, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета,
      – говорит Малави на видео.

      Он также предостерег людей от приближения к участку, где продолжается пожар.

      Напомним, что в последнее время Венесуэла страдает от перебоев с электроснабжением. Во многих обесточенных регионах прокатилась волна ограблений, только в одном штате Сулия убытки от действий злоумышленников превысили 50 миллионов долларов. Отключение электричества почти по всей территории страны приводит к существенным последствиям и распространяют недовольство значительной части общества.

      Так, с конца марта в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы продолжаются протесты граждан, недовольных отсутствием электро- и водоснабжения. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 29 марта по 1 апреля в ходе манифестаций задержаны около 50 человек. В случаях выступления сопровождались столкновениями с полицией и проправительственными группировками, жертв не было.

      Самое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло в начале марта. Тогда Каракас и 23 из 25 штатов Венесуэлы остались без света. По данным правительства страны, причиной инцидента стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

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      Теги: Взрыв Пожар нефть Венесуэла Латинськая Америка
      Источник: 24 Канал
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