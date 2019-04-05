В Венесуэле взорвался нефтепровод (видео)

Взрыв произошел на нефтепроводе в штате Ансоатеги. Пока неизвестно пострадал ли кто-то в результате инцидента. Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малави обнародовал видеозапись.

На видео видно, как массивный столб пламени и густого дыма охватили участок нефтепровода рядом с дорогой. На место пожара вызвали аварийную бригаду и пожарных. Информации о возможных жертвах пока обнародовано не было.

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Сообщаем обществу о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леоне в окрестностях Урика, Ансоатеги. Мы устанавливаем контакт с командой гражданской обороны муниципалитета,

– говорит Малави на видео.

Он также предостерег людей от приближения к участку, где продолжается пожар.

#EnDesarrollo



Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.



Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 квітня 2019 р.