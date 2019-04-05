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      У Венесуелі вибухнув нафтопровід (відео)

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      Вогонь охопив частину нафтопроводу неподалік міста Уріка
      Вогонь охопив частину нафтопроводу неподалік міста Уріка / Скріншот

      Вибух стався на нафтопроводі у штаті Ансоатегі. Наразі невідомо чи постраждав хтось внаслідок інциденту. Начальник служби цивільної оборони і пожежної охорони штату Пласідо Малаві оприлюднив відеозапис.

      На відео видно, як масивний стовп полум'я та густого диму охопили ділянку нафтопровода поряд з дорогою. На місце пожежі викликали аварійну бригаду та пожежників. Інформації про можливі жертви наразі оприлюднено не було.

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      Повідомляємо суспільству про вибух нафтопроводу в секторі Ла Леоне в околицях Уріка, Ансоатегі. Ми встановлюємо контакт з командою цивільної оборони муніципалітету,
      – говорить Малаві на відео.

      Він також застеріг людей від наближення до ділянки, де триває пожежа.

      Нагадаємо, що останнім часом Венесуела потерпає від перебоїв з електропостачанням. У багатьох знеструмлених регіонах прокотилася хвиля пограбувань, лише в одному штаті Сулія збитки від дій зловмисників перевищили 50 мільйонів доларів. Відключення електрики майже по всій території країни призводять до суттєви наслідків та поширюють невдоволення значної частини суспільства.

      Так, з кінця березня у Каракасі та низці інших міст Венесуели тривають протести громадян, незадоволених відсутністю електро- і водопостачання. За даними неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум", з 29 березня по 1 квітня в ході маніфестацій затримано майже 50 осіб. У кількох випадках виступи супроводжувалися зіткненнями з поліцією і проурядовими угрупованнями, жертв не було.

      Наймасштабніше відключення електроенергії у Венесуелі сталося на початку березня. Тоді Каракас та 23 з 25 штатів Венесуели залишилися без світла. За даними уряду країни, причиною інциденту стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар.

      blog_ava
      У Путіна є два варіанти на Донбасі, – міжнародник
      4 квітня
      3196
      Теги: Латинська Америка Венесуела Нафта Пожежа Вибух
      Джерело: 24 Канал
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