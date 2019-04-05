У Венесуелі вибухнув нафтопровід (відео)

Вибух стався на нафтопроводі у штаті Ансоатегі. Наразі невідомо чи постраждав хтось внаслідок інциденту. Начальник служби цивільної оборони і пожежної охорони штату Пласідо Малаві оприлюднив відеозапис.

На відео видно, як масивний стовп полум'я та густого диму охопили ділянку нафтопровода поряд з дорогою. На місце пожежі викликали аварійну бригаду та пожежників. Інформації про можливі жертви наразі оприлюднено не було.

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Повідомляємо суспільству про вибух нафтопроводу в секторі Ла Леоне в околицях Уріка, Ансоатегі. Ми встановлюємо контакт з командою цивільної оборони муніципалітету,

– говорить Малаві на відео.

Він також застеріг людей від наближення до ділянки, де триває пожежа.

#EnDesarrollo



Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.



Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 квітня 2019 р.