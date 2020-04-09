В Верховной Раде в пятницу собирают глав фракций
Утром 10 апреля в Верховной Раде состоится заседание председателей фракций с Дмитрием Разумковым. На встрече будут обсуждать вопросы повестки дня следующей внеочередной сессии парламента.
Нараду керівництва парламенту із головами фракцій проведуть 10 квітня. Про це повідомила речниця Дмитра Разумкова Ольга Туній, пише РБК-Україна.
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Саме засідання Ради скоріш за все відбудеться у понеділок.
У нас завтра вранці буде засідання голів фракцій з керівництвом парламенту, де буде обговорюватися порядок денний позачергового засідання. Поки що воно попередньо призначене на понеділок. Ми фракцією" Голос "будемо наполягати на внесенні банківського законопроекту в порядок дня, – розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк агентству Інтерфакс-Україна.
Однак, додав Железняк, внесення законопроекту до порядку денного буде залежати від роботи комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови якого він є. "Станом на зараз, зведено трохи більше 11 тисяч поправок, тобто залишилося близько 5 тисяч. За часом виглядає так, що остаточний текст таблиці буде готовий до другої половини п'ятниці", – пояснив він.
Банківський законопроєкт: коротко
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні банківський, як його ще називають, "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- Станом на ранок 8 квітня до законопроєкту про банки до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
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