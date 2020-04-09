У Верховній Раді у п'ятницю збирають голів фракцій

Уранці 10 квітня у Верховній Раді відбудеться засідання голів фракцій із Дмитром Разумковим. На зустрічі обговорюватимуть питання порядку денного наступної позачергової сесії парламенту.

Нараду керівництва парламенту із головами фракцій проведуть 10 квітня. Про це повідомила речниця Дмитра Разумкова Ольга Туній, пише РБК-Україна.

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Саме засідання Ради скоріш за все відбудеться у понеділок.

У нас завтра вранці буде засідання голів фракцій з керівництвом парламенту, де буде обговорюватися порядок денний позачергового засідання. Поки що воно попередньо призначене на понеділок. Ми фракцією" Голос "будемо наполягати на внесенні банківського законопроекту в порядок дня, – розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк агентству Інтерфакс-Україна.

Однак, додав Железняк, внесення законопроекту до порядку денного буде залежати від роботи комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови якого він є. "Станом на зараз, зведено трохи більше 11 тисяч поправок, тобто залишилося близько 5 тисяч. За часом виглядає так, що остаточний текст таблиці буде готовий до другої половини п'ятниці", – пояснив він.

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