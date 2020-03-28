22:12
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Виннице частично перекрыли въезды в город

      - Читати новину українською
      В Виннице ограничат возможность въезда в город / фото полиции

      С вечера 28 марта в Виннице действуют ограничения на въезд в город. Теперь водителям можно будет въехать в Винницу с Киевского, Немировского и Хмельницкого направлений.

      На въезде водителей предупреждают про карантинные мероприятия, проводят температурный скрининг всем пассажирам и дезинфекцию транспорта, сообщает полиция Винницкой области.

      К слову Черновцы будут просить власть закрыть область на въезд и выезд

      На всех въездах в Винницу работают карантинные посты, на которых совместно несут службу:

      • полиция,
      • медики,
      • спасатели,
      • Нацгвардия.

      Целью ограничительных мер является недопущение распространения коронавируса на территории города и Винницкой области в целом.

      Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье,
      – отметили в полиции.

      Что еще известно об ограничении передвижения в Украине?
      Черновицкая областная госадминистрация обратилась к центральной власти с просьбой временно закрыть область на въезд и выезд. Позволить межобластное сообщение хотят только для грузового транспорта.

      Аналогичные ограничения на въезд и выезд могут также действовать и в Киеве. Они также могут действовать до конца карантина 24 апреля, а в течение этого времени въезд может происходить через КПП, где всем будут измерять температуру.

      В то же время в Сумах до конца карантина запретили без насущной необходимости и без средств защиты выходить на улицы. Ограничения тоже будут действовать до 24 апреля.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Полиция Винница Карантин в Украине 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:45 Wizz Air не будет летать из аэропорта "Киев" после окончания карантина: причина
      Новини України 2720
      сегодня , 15:27 Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают
      Новини України 10546
      сегодня , 17:36 Коронавирус Covid-2019: последние новости
      Медицина 195241
      сегодня , 16:09 Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      Здорове життя 223635
      сегодня , 16:43 О деле "Приватбанка", встречах с Коломойским и возможности дефолта: интервью с Гончаруком
      Перехресний допит 3347
      сегодня , 15:55 В Сумах запретили выходить на улицу без надобности
      Новини України 7249
      сегодня , 20:30 Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      Здорове життя 136218
      сегодня , 16:57 Одессит потратил 25 тысяч на "бесплатное" лечение коронавируса
      Новини України 9283
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:04 Влияние карантина на экономику и помощь от МВФ, - итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:00 Путинская эпидемия в России
      Андрій Ілларіонов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук