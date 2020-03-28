В Виннице частично перекрыли въезды в город

С вечера 28 марта в Виннице действуют ограничения на въезд в город. Теперь водителям можно будет въехать в Винницу с Киевского, Немировского и Хмельницкого направлений.

На въезде водителей предупреждают про карантинные мероприятия, проводят температурный скрининг всем пассажирам и дезинфекцию транспорта, сообщает полиция Винницкой области.

К слову Черновцы будут просить власть закрыть область на въезд и выезд

На всех въездах в Винницу работают карантинные посты, на которых совместно несут службу:

полиция,

медики,

спасатели,

Нацгвардия.

Целью ограничительных мер является недопущение распространения коронавируса на территории города и Винницкой области в целом.

Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с карантинными мероприятиями, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома. От этого зависит ваша жизнь и здоровье,

– отметили в полиции.

Что еще известно об ограничении передвижения в Украине?

Черновицкая областная госадминистрация обратилась к центральной власти с просьбой временно закрыть область на въезд и выезд. Позволить межобластное сообщение хотят только для грузового транспорта.



Аналогичные ограничения на въезд и выезд могут также действовать и в Киеве. Они также могут действовать до конца карантина 24 апреля, а в течение этого времени въезд может происходить через КПП, где всем будут измерять температуру.



В то же время в Сумах до конца карантина запретили без насущной необходимости и без средств защиты выходить на улицы. Ограничения тоже будут действовать до 24 апреля.