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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Вінниці частково перекрили в'їзди у місто

      - Читать новость на русском
      У Вінниці обмежать можливіть в'їзду у місто / фото поліції

      З вечора 28 березня у Вінниці діють обмеження на в'їзд до міста. Наразі водіям можна буде в'їхати у Вінницю з Київського, Немирівського і Хмельницького напрямів.

      На в'їзді водії попереджають про карантинні заходи, проводять температурний скринінг усім пасажирам і дезінфекцію транспорту, повідомляє поліція Вінницької області.

      До слова Чернівці проситимуть владу закрити область на в'їзд і виїзд

      На усіх в'їздах до Вінниці працюють карантинні пости, на яких спільно несуть службі:

      • поліція,
      • медики,
      • рятувальники,
      • Нацгвардія.

      Метою обмежувальних заходів є недопущення поширення коронавірусу на території міста і Вінницької області загалом.

      Просимо громадян з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов'язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування і без нагальної потреби залишатися вдома. Від цього залежить ваше життя і здоров'я,
      – наголосили у поліції.

      Що ще відомо про обмеження пересування в Україні?Чернівецька обласна держадміністрація звернулася до центральної влади з проханням тимчасово закрити область на в'їзд і виїзд. Дозволити міжобласне сполучення хочуть лише для вантажного транспорту.

      Аналогічні обмеження на в'їзд і виїзд можуть також діяти і в Києві. Вони також можуть діяти до кінця карантину 24 квітня, а протягом цього часу в'їзд може відбуватися через КПП, де усім вимірюватимуть температуру.

      Водночас у Сумах до кінця карантину заборонили без нагальної потреби і без засобів захисту виходити на вулиці. Обмеження теж діятимуть до 24 квітня.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Поліція Вінниця Карантин в Україні 2020
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