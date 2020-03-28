У Вінниці частково перекрили в'їзди у місто

З вечора 28 березня у Вінниці діють обмеження на в'їзд до міста. Наразі водіям можна буде в'їхати у Вінницю з Київського, Немирівського і Хмельницького напрямів.

На в'їзді водії попереджають про карантинні заходи, проводять температурний скринінг усім пасажирам і дезінфекцію транспорту, повідомляє поліція Вінницької області.

До слова Чернівці проситимуть владу закрити область на в'їзд і виїзд

На усіх в'їздах до Вінниці працюють карантинні пости, на яких спільно несуть службі:

поліція,

медики,

рятувальники,

Нацгвардія.

Метою обмежувальних заходів є недопущення поширення коронавірусу на території міста і Вінницької області загалом.

Просимо громадян з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов'язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування і без нагальної потреби залишатися вдома. Від цього залежить ваше життя і здоров'я,

– наголосили у поліції.

Що ще відомо про обмеження пересування в Україні?Чернівецька обласна держадміністрація звернулася до центральної влади з проханням тимчасово закрити область на в'їзд і виїзд. Дозволити міжобласне сполучення хочуть лише для вантажного транспорту.



Аналогічні обмеження на в'їзд і виїзд можуть також діяти і в Києві. Вони також можуть діяти до кінця карантину 24 квітня, а протягом цього часу в'їзд може відбуватися через КПП, де усім вимірюватимуть температуру.



Водночас у Сумах до кінця карантину заборонили без нагальної потреби і без засобів захисту виходити на вулиці. Обмеження теж діятимуть до 24 квітня.