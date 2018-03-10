В Виннице пассажирский автобус врезался в столб: пострадали 4 человека
10 марта в Виннице произошло ДТП возле перекрестка улиц Пирогова и Дачной. Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и врезался в электроопору.
Об этом сообщает местное издание 20 минут.
Читайте также: В Виннице облили "кровью" офис партии Порошенко
"На улице Пирогова возле трамвайной остановки "Дачная" столкнулись автобус и иномрака "Пежо Эсперт". Ехали оба в сторону электросети. Каким образом произошло столкновение – сейчас выясняем. На месте патрульные и следственно-оперативная группа, поскольку пострадали 4 человека – пассажиры автобуса", –рассказала пресс-секретарь Патрульной полиции Виннице Татьяна Фищук.
По предварительной информации полиции, телесные повреждения пострадавших не тяжелые.
В Виннице пассажирский автобус врезался в столб
В ДТП пострадали 4 человека – пассажиры автобуса
На месте происшествия работает полиция