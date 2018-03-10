У Вінниці пасажирський автобус врізався у стовп: постраждало 4 людей
10 березня у Вінниці сталася ДТП біля перехрестя вулиць Пирогова та Дачної. Пасажирський автобус зіткнувся з легковиком і врізався в електроопору.
Про це повідомляє місцеве видання 20 хвилин.
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"На вулиці Пирогова біля трамвайної зупинки "Дачна" зіткнулися автобус і іномрака "Пежо Есперт". Їхали обоє в сторону електромережі. Яким чином відбулось зіткнення – зараз з'ясовуємо. На місці патрульні та слідчо-оперативна група, оскільки потерпіли 4 людей – пасажирів автобуса", –розповіла прес-секретар "Патрульної поліції Вінниці" Тетяна Фіщук.
За попередньою інформацією поліції, тілесні ушкодження потерпілих не тяжкі.
У Вінниці пасажирський автобус врізався у стовп
У ДТП постраждали 4 людей – пасажири автобуса
На місці події працює поліція
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