У Вінниці пасажирський автобус врізався у стовп: постраждало 4 людей

У Вінниці пасажирський автобус врізався у стовп / ілюстративне фото

10 березня у Вінниці сталася ДТП біля перехрестя вулиць Пирогова та Дачної. Пасажирський автобус зіткнувся з легковиком і врізався в електроопору.