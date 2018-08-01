В Винницкой области произошло смертельное ДТП: жуткие фото
31 июля вблизи села Белашки в Погребищенском районе Винницкой области произошла авария, в результате которой погиб один человек и еще трое получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
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Авария произошла около 19:00 на автодороге Погребище – Турбов. В результате столкновения автомобилей "ВАЗ - 2109" и Iveco Daily погиб водитель ВАЗа. Двое пассажиров автомобилей и водитель микроавтобуса травмированы,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации правоохранителей, автомобиль "ВАЗ-2109" выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии 36-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Кроме того, пассажиров авто и водителя микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Погребищенскую районную больницу.
По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Смертельное ДТП в Винницкой области
В Винницкой области произошло жуткое ДТП, погиб мужчина