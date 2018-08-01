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На Вінниччині сталася смертельна ДТП: моторошні фото

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На Вінниччині сталася смертельна аварія
На Вінниччині сталася смертельна аварія / vn.npu.gov.ua

31 липня поблизу села Білашки у Погребищенському районі Вінницької області сталася аварія, внаслідок якої загинула одна людина та ще троє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

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Аварія сталась близько 19:00 на автодорозі Погребище – Турбів. У результаті зіткнення автомобілів "ВАЗ- 2109" та Iveco Daily загинув водій ВАЗу. Двоє пасажирів автівок та водій мікроавтобуса травмовані,
– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль "ВАЗ-2109" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок аварії 36-річний водій легковика загинув на місці події.

Окрім того, пасажирів автівок та водія мікроавтобуса з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Погребищенської районної лікарні.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). 

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.


Смертельна ДТП на Вінниччині


У Вінницькій області трапилася жахлива ДТП, загинув чоловік

Теги: Новини України Поліція Жертви Аварії та ДТП Вінниця
Джерело: 24 Канал
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