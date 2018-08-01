У Миколаєві 13-річний підліток за кермом авто збив 6-річну дитину: фото з місця ДТП
У вівторок, 31 липня, у Миколаєві, 13-річний підліток за кермом автомобіля скоїв наїзд на 6-річного хлопчика, через що дитину госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
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Інцидент трапився близько 18:25 у дворі житлового будинку по вулиці 3-я Слобідська, 170/2, що у Заводському районі Миколаєва.
59-річний чоловік передав управління автомобілем "Опель" своєму 13-річному онуку, аби навчити його кермувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній скоїв наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів обабіч дороги,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що малолітній хлопчик отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У Миколаєві підліток за кермом "Опеля" наїхав на 6-річну дитину
13-річний підліток наїхав на 6-річного хлопця у Миколаєві