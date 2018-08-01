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У Миколаєві 13-річний підліток за кермом авто збив 6-річну дитину: фото з місця ДТП

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У Микодаєві підліток на авто наїхав на 6-річного хлопчика
У Микодаєві підліток на авто наїхав на 6-річного хлопчика / mk.npu.gov.ua

У вівторок, 31 липня, у Миколаєві, 13-річний підліток за кермом автомобіля скоїв наїзд на 6-річного хлопчика, через що дитину госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

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Інцидент трапився близько 18:25 у дворі житлового будинку по вулиці 3-я Слобідська, 170/2, що у Заводському районі Миколаєва.

59-річний чоловік передав управління автомобілем "Опель" своєму 13-річному онуку, аби навчити його кермувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній скоїв наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів обабіч дороги,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що малолітній хлопчик отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


У Миколаєві підліток за кермом "Опеля" наїхав на 6-річну дитину


13-річний підліток наїхав на 6-річного хлопця у Миколаєві

Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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