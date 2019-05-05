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      В Винницкой области произошло страшное ДТП, есть жертвы: жуткие фото и видео

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      Страшное ДТП в Винницкой области
      Страшное ДТП в Винницкой области / vn.npu.gov.ua

      В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области произошла жуткая авария, в результате которой погибли четыре человека.

      По информации Винницкой полиции, водитель Mazda выехал на встречную полосу, где не разминулся с Fiat Doblo. От удара обе машины разбились вдребезги.

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      В результате аварии погибли две пассажирки Mazda 1976 и 1998 рождения и двое пассажиров Fiat 1944 и 1945 годах рождения. Водителей обоих автомобилей с телесными повреждениями и в тяжелом состоянии доставили в больницу.

      дтп вінниця
      ДТП в Винницкой области

      Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

      дтп вінниця
      В результате погибли четыре человека

      Видео с места страшной аварии в Винницкой области:

      К слову, за шесть праздничных дней, с 26 апреля по 1 мая, на дорогах Украины произошло свыше 3,5 тысячи ДТП, а почти 300 аварий были с пострадавшими. В результате инцидентов погибли 55 человек и еще более 200 человек получили ранения. 2,3 тысячи водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

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      Теги: Новости Украины Винница Аварии и ДТП Жертвы
      Источник: 24 канал
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