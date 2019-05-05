На Вінниччині трапилася страшна ДТП, є жертви: моторошні фото та відео

У селі Жежелів Козятинського району Вінницької області сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинули четверо осіб.

За інформацією Вінницької поліції, водій Mazda виїхав на зустрічну смугу, де не розминувся із Fiat Doblo. Від удару обидві автівки розтрощило вщент.

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В результаті аварії загинули дві пасажирки Mazda 1976 та 1998 років народження та двоє пасажирів Fiat 1944 та 1945 років народження. Водіїв обох автівок з тілесними ушкодженнями та у важкому стані доправили до лікарні.



ДТП на Вінниччині

Правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Винуватцю загрожує до 10-ти років в'язниці.



В результаті загинули чотири людини

Відео з місця страшної аварії у Вінницькій області:

До слова, упродовж шести святкових днів, з 26 квітня по 1 травня, на дорогах України сталося понад 3,5 тисячі ДТП, а майже 300 аварій були з потерпілими. Внаслідок інцидентів загинули 55 людей і ще понад 200 осіб зазнали поранень. 2,3 тисячі водіїв керували авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.