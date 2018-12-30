15:19
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      В войсках России рассказали, какое новое оружие получат в следующем году

      131 Читати новину українською
      Войска РФ в 2019 году получат на вооружение ЗРК "Витязь"
      Войска РФ в 2019 году получат на вооружение ЗРК "Витязь" / Фото из открытых источников

      В 2019 году воздушно-космические силы России получат новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Кроме этого, российские вооруженные запасы пополнятся новыми орудийными комплексами и ракетными системами.

      Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

      Читайте также: В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия

      В российском ведомстве отмечают, что "Витязь" военные получат впервые.

      Кроме этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и зенитных ракетных систем С-400,
      – отметили там.

      К слову, в 2018 году комплексы С-400 и "Панцирь-С" направили российским подразделениям, дислоцированные в оккупированном Крыму, а также в Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях и Арктическом регионе.

      Смотрите видео о противокорабельных комплексах России в Крыму:

      Что известно о ЗРК С-400 "Триумф"? Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

      Что такое "Витязь"? Система С-350 "Витязь" – ЗРК средней дальности, разработанный российским концерном "Алмаз-Антей". Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

      Теги: Новости России Новости политики Оружие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сегодня , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 62
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сегодня , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1466
      Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      сегодня , 10:02 Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      Настя Сукач 17183
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сегодня , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 1287
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля
       29 августа , 12:55
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук