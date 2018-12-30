В войсках России рассказали, какое новое оружие получат в следующем году

В 2019 году воздушно-космические силы России получат новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Кроме этого, российские вооруженные запасы пополнятся новыми орудийными комплексами и ракетными системами.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

Читайте также: В следующем году Украина готовит испытания нового мощного оружия

В российском ведомстве отмечают, что "Витязь" военные получат впервые.

Кроме этого планируется поставка около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и зенитных ракетных систем С-400,

– отметили там.

К слову, в 2018 году комплексы С-400 и "Панцирь-С" направили российским подразделениям, дислоцированные в оккупированном Крыму, а также в Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях и Арктическом регионе.

Смотрите видео о противокорабельных комплексах России в Крыму:

Что известно о ЗРК С-400 "Триумф"? Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Что такое "Витязь"? Система С-350 "Витязь" – ЗРК средней дальности, разработанный российским концерном "Алмаз-Антей". Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.