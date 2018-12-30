У військах Росії розповіли, яку нову зброю отримають наступного року

У 2019 році повітряно-космічні сили Росії отримають новітній зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь". Окрім цього, російські збройні запаси поповняться новими гарматними комплексами та ракетними системами.

Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.

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У російському відомстві наголошують, що "Витязь" військові отримають вперше.

Окрім цього планується поставка близько десяти комплектів зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С" і зенітних ракетних систем С-400,

– зазначили там.

До слова, у 2018 році комплекси С-400 і "Панцир-С" скерували російським підрозділам, дислоковані в окупованому Криму, а також в Хабаровському краї, Ленінградській і Калінінградській областях та Арктичному регіоні.

Дивіться відео про протикорабельні комплекси Росії у Криму:

Що відомо про ЗРК С-400 "Тріумф"?

Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

Що таке "Витязь"?Система С-350 "Витязь" – ЗРК середньої дальності, розроблений російським концерном "Алмаз-Антей". Комплекс призначений для боротьби як з аеродинамічними, так і балістичними цілями. Одна пускова установка комплексу озброєна 12 зенітними ракетами.