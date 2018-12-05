В Вооруженных силах Украины появились 5 новых генералов
По случаю Дня Вооруженных сил Украины президент страны Петр Порошенко присвоил звание генерала пяти полковникам ВСУ.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено:
генерал-майору Юрию Содолю – командующему морской пехоты Военно-морских сил ВСУ;
генерал-майору Радиону Тимошенко – заместителю начальника Генерального штаба ВСУ.
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Воинское звание генерал-майора присвоено:
полковнику Юрию Гудееву – начальнику штаба – первому заместителю начальника логистики Командования Сухопутных войск ВСУ;
полковнику Владимиру Кидоню – начальнику управления оборонного планирования – заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ;
полковнику Евгению Мойсюку – первому заместителю командующего десантно- штурмовой войск ВСУ;
полковнику Виктору Николюку – начальнику 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ;
полковнику Игорю Чепкову – начальнику Центрального научно- исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.
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