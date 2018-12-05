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      В Вооруженных силах Украины появились 5 новых генералов

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      В Вооруженных силах Украины появились 5 новых генералов
      В Вооруженных силах Украины появились 5 новых генералов / Иллюстративное фото

      По случаю Дня Вооруженных сил Украины президент страны Петр Порошенко присвоил звание генерала пяти полковникам ВСУ.

      Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

      Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено:

      генерал-майору Юрию Содолю – командующему морской пехоты Военно-морских сил ВСУ;

      генерал-майору Радиону Тимошенко – заместителю начальника Генерального штаба ВСУ.

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      Воинское звание генерал-майора присвоено:

      полковнику Юрию Гудееву – начальнику штаба – первому заместителю начальника логистики Командования Сухопутных войск ВСУ;

      полковнику Владимиру Кидоню – начальнику управления оборонного планирования – заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ;

      полковнику Евгению Мойсюку – первому заместителю командующего десантно- штурмовой войск ВСУ;

      полковнику Виктору Николюку – начальнику 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ;

      полковнику Игорю Чепкову – начальнику Центрального научно- исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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