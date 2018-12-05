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      У Збройних силах України з'явилося 5 нових генералів

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      У Збройних силах України з'явилося 5 нових генералів
      У Збройних силах України з'явилося 5 нових генералів / Ілюстративне фото

      З нагоди Дня Збройних сил України президент країни Петро Порошенко присвоїв звання генерала п'ятьом полковникам ЗСУ.

      Відповідний указ опублікований на сайті президента.

      Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно:

      генерал-майору Юрію Содолю – командувачу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ;

      генерал-майору Радіону Тимошенку – заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ.

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      Військове звання генерал-майора присвоєно:

      полковнику Юрію Гудєєву – начальнику штабу - першому заступнику начальника логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ;

      полковнику Володимиру Кидоню – начальнику управління оборонного планування - заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ;

      полковнику Євгену Мойсюку – першому заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ;

      полковнику Віктору Ніколюку – начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ;

      полковнику Ігорю Чепкову – начальнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

      Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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