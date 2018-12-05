У Збройних силах України з'явилося 5 нових генералів
З нагоди Дня Збройних сил України президент країни Петро Порошенко присвоїв звання генерала п'ятьом полковникам ЗСУ.
Відповідний указ опублікований на сайті президента.
Військове звання генерал-лейтенанта присвоєно:
генерал-майору Юрію Содолю – командувачу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ;
генерал-майору Радіону Тимошенку – заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ.
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Військове звання генерал-майора присвоєно:
полковнику Юрію Гудєєву – начальнику штабу - першому заступнику начальника логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ;
полковнику Володимиру Кидоню – начальнику управління оборонного планування - заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ;
полковнику Євгену Мойсюку – першому заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ;
полковнику Віктору Ніколюку – начальнику 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ;
полковнику Ігорю Чепкову – начальнику Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.