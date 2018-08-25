В Вооруженных силах Украины создали новое подразделение

В одной из отдельных частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины создали новое подразделение – командование десантного обеспечения для выполнения определенных задач.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В ее состав входит отделение десантного обеспечения. Задачи этого коллектива заключаются в "инфильтрации" передовых групп воздушным путем в конкретный район местности, проведении метеоразведки, разведки площадки приземления, приеме основных сил десанта и тому подобное,

– говорится в сообщении.

Так, личный состав подразделения с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с парашютом типа "Крыло" со значительных высот, в различных метеоусловиях, в ночное или дневное время, с самолетов или вертолетов.

Кроме того, на его базе в перспективе будет сформирована парашютная команда Десантно-штурмовых войск. Отмечается, что спортсмены-парашютисты из этого подразделения будут участвовать в престижных соревнованиях, различных мероприятиях, показательных выступлениях и тому подобное.

"Кроме того, непосредственными задачами могут быть поисково-спасательные операции", – добавили в Минобороны.

Начальником отделения назначили опытного спортсмена-парашютиста младшего лейтенанта Андрея Бондарчука.

"Подготовка специалистов на эти должности будет происходить в Украине, по программе курса AFF (Accelerated Free Fall), которая была разработана Кеннетом Колеманом для проведения интенсивного и индивидуального обучения людей, которые хотят заниматься парашютным спортом. Данная программа является наиболее безопасной, и поэтому широко известна в мире", – рассказал заместитель командующего Десантно-штурмовых войск, начальник воздушно-десантного управления полковник Юрий Галушкин.