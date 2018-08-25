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У Збройних силах України створили новий підрозділ

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У Десантно-штурмових військах створили новий підрозділ
У Десантно-штурмових військах створили новий підрозділ / Фото з відкритих джерел

У одній з окремих частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України створили новий підрозділ - комендатуру десантного забезпечення для виконання певних завдань.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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До її складу входить відділення десантного забезпечення. Завдання цього колективу полягають в "інфільтрації" передових груп повітряним шляхом в конкретний район місцевості, проведення метеорозвідки, розвідки площадки приземлення, прийому основних сил десанту тощо,
– йдеться у повідомленні.

Так, особовий склад підрозділу з відповідним спорядженням буде виконуватиме стрибки з парашутом типу "Крило" зі значних висот, у різних метеоумовах, у нічний або денний час, з літаків або вертольотів.

Окрім того, на його базі в перспективі буде сформована парашутна команда Десантно-штурмових військ. Зазначається, що спортсмени-парашутисти з цього підрозділу будуть брати участь у престижних змаганнях, різних заходах, показових виступах тощо.

"Крім того, безпосередніми завданнями можуть бути пошуково-рятувальні операції", – додали у Міноборони.

Начальником відділення призначили досвідченого спортсмена-парашутиста молодшого лейтенанта Андрія Бондарчука.

"Підготовка спеціалістів на ці посади буде відбуватися в Україні, за програмою курсу AFF (Accelerated Free Fall), яка була розроблена Кеннетом Колеманом для проведення інтенсивного та індивідуального навчання людей, які хочуть займатися парашутним спортом. Дана програма є найбільш безпечною, і тому широко відома в світі", – розповів заступник командувача Десантно-штурмових військ, начальник повітрянодесантного управління полковник Юрій Галушкін.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України авіація Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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